Климкин и Столтенберг обсудили последующие шаги в отношениях Украины с НАТО

Сегодня, 01:43

В центре внимания также были незаконные российские выборы в украинском Крыму

 

Павел Климкин. Фото: Getty
Павел Климкин. Фото: Getty

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последующие шаги в отношениях Киева с Альянсом, а также незаконные российские выборы в украинском Крыму.

Встреча состоялась в понедельник в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО.

По словам Климкина, "очень важна реальная атмосфера, когда ты чувствуешь себя как в диалоге с союзниками".

"Мы обсудили ситуацию после нелегитимных выборов на территории оккупированного Крыма. Я проинформировал Столтенберга о том, что там происходило. Третий момент – мы обсудили возможности реальной миротворческой операции на Донбассе, и четвертый момент мы прошлись с точки зрения логики, что мы должны сделать в нашем взаимодействии с НАТО в ближайшее время", – отметил глава МИД.

Кроме того, сообщил он, стороны коснулись "попыток Венгрии мешать формальными моментами нашему взаимодействию, поскольку содержательным моментам, по определению, не мешает" (речь идет о блокировании заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров).

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"Коснулись того, что мы будем делать с нашей Годовой национальной программой", - отметил Климкин.

Говоря о последующих шагах в отношениях с НАТО, министр иностранных дел заявил, что видит их "как развитие союзничества с НАТО в том смысле, что нам важна атмосфера и содержательная часть".

"Мы не должны фокусироваться на формальных вещах, которые зависят от политики, а должны делать практические шаги таким образом, чтобы постепенно становиться восточным флангом НАТО. И чем дальше мы будем это делать, тем успешнее будет развиваться наше сотрудничество с НАТО. Вот такая логика и должна быть", – подытожил Климкин.

Как известно, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.

В НАТО приняли во внимание письмо президента Украины Петра Порошенко с просьбой предоставить План действий по членству в Альянсе.
Украина, НАТО, пдч, Климкин, Столтенберг, Украина-НАТО

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Источник:

УНИАН

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