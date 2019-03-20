Климкин "намекнул" на компенсацию Россией за столетия оккупации Украины

Украинский дипломат "потроллил" россиян в ответ на их планы подсчитать "убытки" Крыма в составе Украины

Фото из открытых источников.

Климкин "намекнул" на компенсацию Россией за столетия оккупации Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/24e/52f/5c924e52f36ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/24e/52f/5c924e52f36ba.jpg 2019-03-20T16:32:00+02:00 Политика Украинский дипломат «потроллил» россиян в ответ на их планы подсчитать «убытки» Крыма в составе Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин высмеял попытки российских властей взыскать с Украины компенсацию за "ущерб Крыму за 25 лет". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он припомнил россиянам столетия оккупации Украины.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра – взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя…", – написал Климкин.

Как сообщалось на днях, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время незаконного визита на украинский полуостров предложил обязать Украину выплатить Крыму "потери за 25 лет". Он поручил подсчитать "убытки", которые якобы Украина нанесла полуострову за все время независимости.

Так, сегодня в российском парламенте прошли обсуждения по данному вопросу, и была создана рабочая группа для анализа "ущерба". В нее войдут представители всех политических фракций ГД и руководители профильных комитетов, а также экономисты, ученые, представители Российской академии наук и специализированных вузов, представители самих регионов.

В свою очередь глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, "должна" ли Украина что-то Крыму за 25 лет пребывания в ее составе. Он уверен, что это чисто пропагандистские игры и Москва пытается использовать схему, которую традиционно используют против нее самой.

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