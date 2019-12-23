Климкин назвал главную проблему в возвращении России в ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

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С возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) произошла капитуляция Совета Европы в имиджевом плане – доверия к этой организации совсем нет, и это главная проблема. А вот политически в этом нет никакого поражения. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, европейцы вернули россиян в ПАСЕ и позволили Москве одержать имиджевую победу.

"По моему мнению, кто считает, что Путина можно держать на коротком поводке, тот недооценивает ни Путина, ни Россию. Но они считают, что лучше иметь российских парламентариев в ПА, чтобы была хоть какая-то видимость диалога. Для Путина это важно чисто имиджево. Мы прекрасно понимаем, сколько Россия вложила в это возвращение. Поэтому, подчеркиваю, имиджево, а не с точки зрения смысла, для нас это неприятно. Это ясно. Но это не негатив политический. Но имиджево – это неприятно", – сказал Климкин.

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Экс-министр считает, что возвращение России в ПАСЕ с политической точки зрения – не катастрофа, это больше проблема для самой организации, которая существенно подорвала свой и без того сомнительный авторитет.

"Могли ли мы это предотвратить? Смотрите, мы разговаривали с Макроном, с Меркель, со всеми ключевыми лидерами. Они считают, что Россию более безопасно и эффективно, как вы говорите, держать на поводке. Поэтому это решение было принято. Это не значит, что теперь Россия пойдет дальше. Но для ПА – это катастрофа. Доверие к ПА и так было почти ноль, а сейчас, наверное, минусовое. Значение ПА у нас иногда преувеличивают. Для нас эмоционально, сердцем, в состоянии войны, решение ПА были важны. Но посмотрите, как они принимались, сколько людей было в зале. Во многих странах ПА – это почти неизвестная история. Но имиджево – это реальная проблема. Но политически, с точки зрения дальнейших шагов – это не проблема. Видите, санкции пока держатся. Солидарность? Конечно, есть проблемы, мы их видим, но, тем не менее, базовый уровень держится", – объяснил он.

Климкин добавил, что уже большой плюс в том, что Украина смогла держать не один год Россию за пределами ПАСЕ, и ее возвращение не является политическим поражением.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Павлом Климкиным: "Не пытайтесь недооценить русскую машину и Путина".

Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

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