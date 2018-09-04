Климкин назвал главный план Путина по Украине

Сегодня, 10:46

Министр уверен, что пророссийская реальность в нашей стране больше невозможна

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Коварный план Кремля состоит в том, чтоб расчленить Украину с помощью дестабилизации ситуации в нашей стране. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине невозможна больше пророссийская реальность, и теперь президент РФ Владимир Путин во что бы то ни стало пытается уничтожить Украину.

"Я считаю, это много говорил, в том числе и нашим друзьям и партнерам, что Россия стремится не к реваншу пророссийских сил в Украине. Россия стремится сначала дестабилизировать, потом ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не существовало. Я думаю, что, к сожалению, в России много людей, которые прекрасно понимают, что пророссийская реальность на сегодня (в Украине), больше невозможна. Шаг в одну сторону, шаг в другую, но пророссийская реальность, как таковая в Украине не является возможной", – сказал Климкин.

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"И если вы детально проанализируете российские шаги, и логику, и то, что говорят россияне, это именно относительно этого. Это каждый должен представить. Это не попытка как-то изменить политический баланс. Это попытка того, чтобы у нас Украины не было", – подчеркнул он.

Как рассказывал российский политолог Андрей Пионтковский, России не получилось силой взять Украину, поэтому у Путина появился другой вариант. Москва готовится вмешаться в выборы в Украине, ибо военным путем вернуть соседей в сферу своего влияния уже не получится. Для этого она намерена использовать украинцев, живущих в РФ, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Россия, Путин, план, Климкин

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Источник:

УНИАН

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