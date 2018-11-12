Климкин назвал имя нового спикера МИД Украины

Сегодня, 18:35

Три года пресс-секретарем министерства проработала Марьяна Беца

Зеленко, Климкин и Беца. Фото: twitter.com/pavloklimkin
Зеленко, Климкин и Беца. Фото: twitter.com/pavloklimkin

Новый спикером Министерства иностранных дел Украины стала Екатерина Зеленко. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря как Марьяна Беца. Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружного и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет эту ответственную и почетную миссию. Welcome on board", - написал он.

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Новым спикером МИД Украины стала Екатерина Зеленко, – Климкин

Президент Петр Порошенко назначил Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Беца в прошлом работала советником Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене, в посольстве Украины в Нидерландах, была членом украинской юридической команды в деле о делимитации континентального шельфа Украины и Румынии в Черном море, рассматривавшемся в Международном суде ООН, защищала интересы Украины в ОБСЕ. Заняла должность спикера украинского внешнеполитического ведомства в июле 2015 года.

Предшественник Марьяны Бецы на посту спикера МИД Евгений Перебийнис был назначен послом Украины в Латвии.
Климкин, МИД Украины, Беца, Зеленко

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