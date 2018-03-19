Климкин назвал три главных ожидания Украины от ЕС

Сегодня, 13:22

Киев надеется на продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины

Павел Климкин. Фото из открытых источников
Павел Климкин. Фото из открытых источников

Украина рассчитывает на поддержку стран-членов Евросоюза в трех самых важных направлениях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза. В частности, глава МИД Украины назвал следующие пункты:

  • Продление санкций до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины;
  • Развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе;
  • Искоренение рака коррупции в Украине.
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Ранее Павел Климкин заявил, что Европейский Союз должен ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который сейчас занимается продвижением интересов президента РФ Владимира Путина во всем митре.

Ранее Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.

Она отметила, что неделю назад посетила Киев, чтобы передать "полную поддержку полному выполнению Минских договоренностей, подтвердить политику непризнания аннексии Крыма, а также полную поддержку повестке дня реформ".
Украина, евросоюз, Климкин

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"Сегодня"

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