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Климкин назвал условие для двойного гражданства с Россией

6 мая, 13:20

Россия пытается соблазнить украинцев своими паспортами, но глава МИД Украины четко разъяснил ситуацию

Скриншот
Скриншот.

После начала паспортизации Донбасса Россией, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос двойного гражданства если и будет рассматриваться, то только после освобождения оккупированных территорий. Об этом он сказал журналистам.

Россия пытается соблазнить украинцев своими паспортами, однако двойное гражданство в Украине не приветствуется.

"Я всегда говорил, что выступаю за введение двойного гражданства. Но я категорически против, чтобы до момента деоккупации Донбасса и Крыма признавать двойное гражданство с РФ", — заявил Климкин.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе. 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро, и объяснил, почему.


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Тег Россия, гражданство, Климкин, паспорта

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Источник:

ТАСС

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