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Климкин назвал условие России для мира с Украиной

Сегодня, 10:50

Вместо Украины победу над Россией никто не одержит, но помощь Запада необходима, отмечает министр

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: Getty Images
Климкин назвал условие России для мира с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg Политика Вместо Украины победу над Россией никто не одержит, но помощь Запада необходима, отмечает министр

Между Украиной и Россией не может быть никакого мира, пока страна-агрессор не выведет свои войска и не освободит захваченные украинские территории. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку, однако отметил, что вместо Украины победу над Россией никто не одержит, поэтому эту проблему нужно решать, в первую очередь, самим. Но министр все же признает, что в нынешних реалиях без помощи Запада не обойтись.

"Кто-то говорит мир, перемирие – играет словами ... Я считаю, что мир с Россией, – и я это ответственно говорю – может прийти только и исключительно после деоккупации и Донбасса, и Крыма. У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия, переговоров и прочего, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать. Я верю, что у нас есть только один шанс, – у нас есть шанс стать большим, мощным, безопасным и экономическим государством. И мы должны и можем вернуть Крым", – сказал Климкин.

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Как сообщалось, также министр рассказывал, что Украина предлагала Китаю включиться в переговоры по Донбассу. Он считает, что формат переговоров или любая миссия на Донбассе не имеют определяющего значения для окончания войны на востоке Украины – главное, чтоб Россия приняла решение убраться с оккупированных территорий.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мир на российских кабальных условиях для Украины неприемлем. Россия развязала войну против Украины, и ключ к миру находится в Кремле, заявил Порошенко. По его словам, именно благодаря 344 тысячам участников боевых действий на востоке Украины удалось остановить агрессора.

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Тег Россия, мир, Климкин, войска

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УНИАН

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