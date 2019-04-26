Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Климкин назвал условия для сотрудничества с Зеленским

Сегодня, 14:39

Члены нынешнего правительства еще не знают, как сложится их работа с новым президентом

Фото: Getty Images

Глава МИД Украины Павел Климкин, ранее оригинально поздравивший Владимира Зеленского с победой на выборах, дал понять, что готов сотрудничать с новым президентом в том случае, если их взгляды будут совпадать. Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы брифинге.

Журналисты задали вопрос, готов ли он сотрудничать с новым президентом, министр намекнул, что не исключает такого варианта, но с условием.

"Во-первых, всегда это зависит от двух вещей, я считаю, – от обоюдного желания, и об этом я буду говорить, и второе – общих паритетов и путей, как мы видим их выполнение. Я имею свои ценности, свои принципы и свои убеждения. Если они будут совпадать и будет обоюдное желание, об этом мы будем говорить. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать", – сказал Климкин.

Как мы сообщали, на днях премьер-министр Владимир Гройсман также назвал условия сотрудничества с Зеленским. Глава правительства объяснил, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег министр, Зеленский, сотрудничество, Климкин

Вы сейчас просматриваете новость " Климкин назвал условия для сотрудничества с Зеленским". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климкин сделал четкое заявление по двойному гражданству с Россией

Сегодня, 14:29

Министр призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ

"Россия посягает на ваше будущее": Климкин обратился к жителям ОРДЛО

24 апреля, 16:57

По словам министра иностранных дел, происходит "паспортный" этап оккупации Россией Донбасса

"Рано посылать цветы": постпреды России и Германии в ООН поспорили из-за Зеленского

Сегодня, 10:50

Немецкий дипломат предложил российской стороне сделать шаг навстречу Украине, но получил ожидаемый ответ

Зеленский повез детей в Турцию на фестиваль

Сегодня, 06:17

Шоумен сообщил, что это его первые выходные за четыре месяца

В МинВОТ предупредили о последствиях получения гражданства РФ

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Кадыров заверил Зеленского, что РФ первой протянет руку помощи

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

''Это было смешно'': РФ развеселила США имитацией новой ракеты

Супрун обиделись на Ляшко и ответили на его слова (видео)

Первые версии причин возгорания в Соборе Парижской Богоматерии

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Копеечный способ избавиться от царапин. Цена вопроса - 300 грн

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Почему победил Зеленский: мнение аналитика

Модные тренды – 2019, которые вам захочется носить

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек