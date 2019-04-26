Климкин назвал условия для сотрудничества с Зеленским

Члены нынешнего правительства еще не знают, как сложится их работа с новым президентом

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Глава МИД Украины Павел Климкин, ранее оригинально поздравивший Владимира Зеленского с победой на выборах, дал понять, что готов сотрудничать с новым президентом в том случае, если их взгляды будут совпадать. Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы брифинге.

Журналисты задали вопрос, готов ли он сотрудничать с новым президентом, министр намекнул, что не исключает такого варианта, но с условием.

"Во-первых, всегда это зависит от двух вещей, я считаю, – от обоюдного желания, и об этом я буду говорить, и второе – общих паритетов и путей, как мы видим их выполнение. Я имею свои ценности, свои принципы и свои убеждения. Если они будут совпадать и будет обоюдное желание, об этом мы будем говорить. Но я от того, что мы делали эти пять лет, и я лично верю в то, что я делал, я, конечно, не буду отступать", – сказал Климкин.

Как мы сообщали, на днях премьер-министр Владимир Гройсман также назвал условия сотрудничества с Зеленским. Глава правительства объяснил, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

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