Климкин о прямых переговорах с ОРДЛО: Это большой шаг в сторону "хотелок" России

На переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. В Украине такую договоренность встретили с опаской и называют прямыми переговорами с т.н. "ЛДНР". Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что это выгодно России, и, что важно, даже на Западе это воспринимают как признание Киевом оккупационных властей. Об этом он написал в Facebook.

"Во-первых, это очень большой шаг в сторону России и ее "хотелок". Текст написан так, что формально-юридическое признание там отсутствует, но фактически это признание субъектности оккупационных администраций. Именно так это сейчас разгоняет Россия, но, что гораздо важнее, именно так это воспринято многими на Западе. Кто бы вам что ни говорил, но до этого в юридическом поле для Украины единственной легитимной властью на тех территориях была и остается та, что выбранная в 2010 году. Из этого мы всегда исходили", – отметил он.

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Также дипломат видит проблему и в установлении "регламента" и четких "процедур" функционирование этого Совета. По его мнению, этот Консультативный совет становится де-факто формальным органом.

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"В-третьих, это создает и укрепляет логику "внутреннего конфликта" в Украине, а России отводит роль посредника и медиатора, такого же, как Германия и Франция. Кстати, кто-то подумал, как это отразится на наших делах в международных судах? Ну и, в-четвертых, кто будет мешать России "положить" ТКГ и оставить реально работающим только этот "совет"? Ответ очевиден. А главное скажите мне, какая добавленная стоимость для Украины от создания этой структуры? Для России – очевидна. Что эта структура может делать лучше, чем предыдущая? Правильно – ничего, кроме как вести прямые переговоры, ну пусть это называется консультациями. Теперь вопрос, будут ли возражать Германия и Франция? Рискну сказать, что нет. Им только полезно, чтобы мы взяли проблему Донбасса на себя, а они получили маневр для разговоров с РФ", – написал Климкин.

Экс-министр добавил, что теперь все будет зависеть от президента Владимира Зеленского, пойдет ли ситуация в Минске по российскому сценарию.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

В то же время уже 40 "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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