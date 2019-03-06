Климкин о санкциях ЕС против России: "Хотелось бы большего"

Евросоюз готов расширить наказание против россиян за агрессию в Керченском проливе

Фото: AFP

Климкин о санкциях ЕС против России: "Хотелось бы большего" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-06T16:04:00+02:00 Политика Евросоюз готов расширить наказание против россиян за агрессию в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал решение послов Европейского Союза о продлении санкций ЕС против России. Об этом он написал в Twitter.

Он намекнул, что, несмотря на позитивный сигнал от Запада, Киеву хотелось бы большего давления на агрессора.

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами", – написал Климкин.

Как сегодня стало известно, Евросоюз расширит "азовские санкции" против России. Такое решение было принято послами Евросоюза. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новости из Брюсселя и анонсировал свой визит в ЕС для дальнейшей координации совместных действий с Евросоюзом и НАТО.

Также сегодня премьер-министр Владимир Гройсман встретился в Киеве с заместителем государственного секретаря США Дэвидом Гейлом и обсудил, среди прочего, противодействие российской агрессии.

"Встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Обсудили ход реформ, укрепление торговых связей и энергетические вопросы. Отдельная тема – продолжение и усиление санкций против агрессора", - рассказал украинский премьер.

Отметим, что недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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