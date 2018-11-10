Климкин о шпионском скандале: Австрия убедилась в целях и методах России

Сегодня, 04:01

Австрийские власти ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии

Павел Климкин. Фото: yes-ukraine.org
Павел Климкин. Фото: yes-ukraine.org

После выявления экс-полковника австрийской армии, который 20 лет работал на российскую военную разведку ГРУ, нейтральная Австрия теперь, видимо, убедилась в истинных целях и методах России.

Об этом написал на своей странице в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Кажется, нейтральная Австрия, которая пытается поддерживать видимость диалога с РФ и рассчитывает, что это убережет ее от российского вмешательства, сейчас убедилась, что за 100 лет после дела австрийского полковника Редля (шпиона на русской службе), в России не изменились ни цели, ни методы", – говорится в сообщении.

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Накануне сообщалось, что отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и передавал информацию оттуда российским спецслужбам.

Австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.
Россия, Австрия, шпионаж, шпион, Климкин

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