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Климкин о встрече в "нормандском формате": Путин будет маневрировать

24 июня, 09:07

Москва не заинтересована во встрече по урегулированию ситуации на Донбассе, намекнул министр

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua.

Министр иностранных дел Павел Климкин, который уже рассказывал о планах нового давления на Россию, считает, что Кремль попытается создавать проблемы для затягивания встречи в "нормандском формате".

Он считает, что важен не сам факт встречи, а ее результаты.

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать. Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", – сказал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

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Тег Россия, переговоры, Путин, Климкин, нормандский формат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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