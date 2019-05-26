Климкин о заявлении МИД РФ о решении трибунала по морякам: Вялое и беззубое

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации

Фото: Twitter

Глава МИДа Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИДа РФ на решение Международного трибунала, которое требует от Москвы немедленно освободить всех пленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

Об этом Климкин написал в Тwitter.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИДа РФ на решение Международного Трибунала по морскому праву и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть Украине корабли, а главное – освободить наших моряков. P.S. А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги", - написал он.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

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