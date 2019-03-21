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Климкин обсудил с американскими депутатами партнерство в политической и экономической сферах

Сегодня, 22:55

Особое внимание было уделено противодействию российской агрессии и участию НАТО в этом процессе

Фото: mfa.gov.ua
Фото: mfa.gov.ua.
Климкин обсудил с американскими депутатами партнерство в политической и экономической сферах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png Политика Особое внимание было уделено противодействию российской агрессии и участию НАТО в этом процессе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с конгрессменами и сенаторами США обсудил дальнейшее стратегическое партнерство между Украиной и США, американские политики подтвердили двухпартийной поддержку Киева, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Американские законодатели подтвердили двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США и заверили в том, что Вашингтон и в дальнейшем будут оказывать активную помощь в деле укрепления обороноспособности Украины на основе стандартов НАТО, а также усиление демократических институтов и верховенства права", – говорится в сообщении на странице министерства.

Кроме того, Климкин обсудил с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Майком Крейпо, в которую также вошли сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди и члены Палаты представителей Расс Фулчера и Дебби Вассерман Шульц, партнерство в политической и экономической сферах.

"Особое внимание уделено дополнительным шагам с целью противодействия российской агрессии и участию НАТО в этом процессе, а также продолжению применения санкций против России и угрозам, которые возникают в результате реализации проекта "Северный поток-2", – сказано в сообщении.

Климкин подчеркнул важность лидерства США в дальнейшей мобилизации и координации международной поддержки Украины, как в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, так и реализации внутренних реформ в Украине.

Ранее Климкин "намекнул" на компенсацию Россией за столетия оккупации Украины. Украинский дипломат "потроллил" россиян в ответ на их планы подсчитать "убытки" Крыма в составе Украины.

Также Климкин назвал условие России для мира с Украиной. Вместо Украины победу над Россией никто не одержит, но помощь Запада необходима, отмечает министр. 

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мир на российских кабальных условиях для Украины неприемлем. Россия развязала войну против Украины, и ключ к миру находится в Кремле, заявил Порошенко. По его словам, именно благодаря 344 тысячам участников боевых действий на востоке Украины удалось остановить агрессора.

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Тег США, министр, санкции, Климкин, политики, партнерство, Павел Климкин, Шульц, Джон Кеннеди, Северный поток 2

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