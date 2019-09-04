Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует

Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Flickr

Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса, которая обсуждалась, однако не была принята в качестве руководства к действию по Донбассу.

Об этом сайту "Сегодня" на XXIX Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я очень хорошо помню саммит (в 2016 году в Париже – Авт. ), на котором Франк-Вальтер (тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – Авт. ) вышел с этим предложением. Россия пытается интерпретировать эту "формулу" абсолютно по-своему. Для России важно сохранить свое неосязаемое, но абсолютное влияние на оккупированный Донбасс. Она интерпретирует эту "формулу" так, что после выборов (причем выборы не должны быть ни честными, ни свободными, а просто выборы, где Россия назначит, кто выиграет… Или пытается затянуть нас в ловушку, чтобы мы это вместе сделали. Представляете, что после этого будет?), а после этого начнут действовать специальные условия для Донбасса, которые будет определять Россия и будет пытаться надеть нам на голову. Вот так это на самом деле видит Россия", – сказал Климкин.

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В то же время бывший глава украинского МИДа считает, что переходные элементы для оккупированного Донбасса должны быть, ведь нельзя с "оккупированной" ситуации перейти сразу к нормальной, цивилизованной и безопасной украинской жизни.

"Но это должны быть переходные элементы, а не только российский контроль над оккупированным Донбассом на все будущее. И это будет означать, что с Донбасса начнется российская логика "федерализации" Украины. Поэтому, как и Минские договоренности мы понимаем абсолютно по-другому, что есть определенный текст, пусть он компромиссный, но мы его читаем так, а Россия – так; так и "формулу Штайнмайера" Россия интерпретирует сугубо в свою пользу. Это значит – никаких честных и свободных выборов, назначение того, кто выиграет – тот, кто устроит Россию, сохранение российского контроля непосредственно и косвенно. Поскольку России мешает не Донбасс – России мешаем мы. Мы, как вообще свободное и демократическое общество, поскольку существование этого общества отрицает вообще саму логику путинской модели", – говорит Климкин.

На вопрос сайта "Сегодня" о том, существовала ли эта формула на бумаге, бывший министр иностранных дел Украины ответил: "Когда-то, и мы хорошо это помним, два министра – это Франк-Вальтер и его французский коллега написали письмо, где изложили свое видение.

"Мы с ними его обсуждали и в принципе пришли (как всегда мы приходим с французскими и немецкими друзьями) к общей логике. Но у России совершенно другая логика, и последний известный саммит (лидеров Нормандской четверки в Берлине осенью 2016 года – Авт. ), на котором российский президент сказал: "Ну, вот так думает Штайнмайер, но я думаю, что Штайнмайер вышел с таким предложением и я его понимаю так...". Это обычная ловушка российской логики. Поэтому любые предложения по переходному формату, конечно их нужно обсуждать. Должны быть специальные элементы для оккупированного Донбасса. В чем они должны состоять? Донбасс должен прийти к нормальной жизни через разоружение, контроль международного сообщества…То есть, все эти идеи существуют, их можно обсуждать. Потом должны быть выборы. И я всегда говорил Лаврову на встречах: вот хочу я, условно, стать мэром Донецка, могу ли я вести кампанию? И он даже честно признал в присутствии министров, что это невозможно. Тогда какие же это свободные и честные выборы? А вот после этого нужно идти к интеграции оккупированного Донбасса полностью в украинское пространство. Если этого не будет – это начало российской модели федерализации. И это разрушит Украину", – резюмировал Климкин.

Как уже писали новости "Сегодня", "формула Штайнмайера" пришла на смену "плану Мореля". Как поясняли в посольстве Германии в Украине, "формула Штайнмайера" подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет своих солдат и технику с Донбасса.

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