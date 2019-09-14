Климкин объяснил, почему Украине нельзя соглашаться на условия Путина по возвращению Донбасса

/ Фото: AFP

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Если Киев согласится с требованиями Владимира Путина и примет Донбасс назад на условиях навязываемой им "формулы Штайнмайера", президент РФ продолжит разваливать Украину изнутри.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Формула Штайнмайера" сама по себе ничего не значит. Чтобы прийти к освобождению Донбасса сначала необходима безопасность – вывод всех [иностранных] войск, а также разоружение [незаконных воинских формирований]. Если там будут люди с автоматами Калашникова, как сейчас, – ничего не будет", – подчеркнул Климкин, добавив, что Украина и международные организации должны иметь доступ на Донбасс.

После того, как будут выполнены условия по безопасности, должны проводиться выборы, продолжает дипломат.

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"Никто не надеется, что это будут классные выборы после пяти лет [оккупации]. Но это должны быть выборы. Я [главе МИД РФ Сергею] Лаврову говорил на встречах: "Если я захотел, условно, стать мэром Луганска или Донецка, смогу ли я сейчас вести там кампанию? Будет ли там доступ украинских СМИ, будут ли там [представлены] украинские партии? И вообще – все, кто покинули Донбасс, они как-то проголосуют?" Россия категорически против всего этого. Если выборов не будет, значит, она поставит там своих людей, легитимизирует и начнет расшатывать [Украину] с Донбасса", – говорит экс-глава МИДа.

По его мнению, Россия хочет оставить оккупированный Донбасс под своим контролем, расширить его на украинскую часть, после чего внедрять модель особого статуса Донбасса на юг и восток Украины, добиваясь ее "федерализации".

"Поэтому, когда мне говорят, что обмен [удерживаемыми Россией и Украиной лицами по формуле "35 на 35"] – это начало нормализации – это вызывает у меня кривую ухмылку", – заметил Климкин.

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По его мнению, президент Владимир Зеленский поступил правильно, согласившись на обмен и выдав России Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing 777 рейса MH17.

"Но что будет делать Путин на этой очень положительной волне? Он будет говорить: "Ну, давайте продолжим этот прогресс. Вот "формула Штайнмайера" – я ее так вижу. Забирайте Донбасс, но он остается под моим контролем. Конечно, я об этом никому не говорю. А потом я буду разваливать Украину". И в этом вся логика Путина. Поэтому, что мы должны сделать на будущее – ни в коем случае не соглашаться на путинские условия возвращения Донбасса", – подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее Климкин объяснил, зачем России "выборы" и особый статус Донбасса.

Также напомним, ранее Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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