Климкин объяснил, зачем оккупанты задержали архиепископа Климента

Задержание было проверкой реакции украинских властей и расшатывание эмоций в украинском обществе

Архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov.

Климкин объяснил, зачем оккупанты задержали архиепископа Климента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg 2019-03-04T18:55:00+02:00 Политика Задержание было проверкой реакции украинских властей и расшатывание эмоций в украинском обществе

Задержание в оккупированном Россией Симферополе архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента является провокацией по указанию Москвы. Об этом в Facebook заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если проанализировать вчерашнее дерзкое задержания в Симферополе архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, напрашивается ряд очевидных выводов. Всем, думаю, понятно, что это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле – кайфуя от вседозволенности и триумфа беззакония", - написал Климкин.

По его словам, это была непосредственная атака на архиепископа Климента, который занимается поддержкой украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

"Это – попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет вновь ПЦУ", - отметил Климкин.

По его мнению, это задержание было проверкой реакции украинских властей и расшатывание эмоций в украинском обществе.

"И угадайте с трех раз, почему именно сейчас. И все три варианта правильные – приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получение Томоса. И поэтому мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут", - написал министр.

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Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.

Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.

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