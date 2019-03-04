Климкин объяснил, зачем оккупанты задержали архиепископа Климента
Задержание было проверкой реакции украинских властей и расшатывание эмоций в украинском обществе
Задержание в оккупированном Россией Симферополе архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента является провокацией по указанию Москвы. Об этом в Facebook заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Если проанализировать вчерашнее дерзкое задержания в Симферополе архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, напрашивается ряд очевидных выводов. Всем, думаю, понятно, что это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле – кайфуя от вседозволенности и триумфа беззакония", - написал Климкин.
По его словам, это была непосредственная атака на архиепископа Климента, который занимается поддержкой украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
"Это – попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет вновь ПЦУ", - отметил Климкин.
По его мнению, это задержание было проверкой реакции украинских властей и расшатывание эмоций в украинском обществе.
"И угадайте с трех раз, почему именно сейчас. И все три варианта правильные – приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получение Томоса. И поэтому мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут", - написал министр.
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Напомним, 3 марта днем в оккупированному Симферополе архиепископ Климент был задержан и направлен в отделение полиции. Российские силовики обвинили владыку сперва в "похищении церковной утвари", которая по описанию совпадала с вещами в его сумке, а потом – в том, что он нецензурно выражался на рынке перед автовокзалом, с котором собирался отправиться в Ростон-на-Доне, чтобы причастить и исповедовать политзаключенного украинца Павла Гриба. Позже архиепископ был освобожден.
Как мы уже писали, сам Климент назвал свое задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ на аннексированном полуострове.
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