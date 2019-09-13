Климкин объяснил, зачем России "выборы" и особый статус Донбасса

Сначала должен состояться вывод иностранных войск за пределы Украины, а потом уже будут вводиться элементы особого статуса, говорит экс-министр

Павел Климкин / Фото: AFP

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Под видом выполнения "формулы Штайнмайера" Россия добивается особого статуса для Донбасса, проведения там местных выборов и амнистии для боевиков, чтобы легитимизировать оккупацию части Украины.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"У нас все говорят о "формуле Штайнмайера". Сейчас на оккупированном Донбассе есть оккупационная администрация – по определению никакого статуса, кроме оккупационного, у нее не может быть. Ни нормального, ни специального, ни особого – никакого", – напомнил дипломат.

"Что необходимо для того, чтобы там появились люди, с которыми мы будем разговаривать? Сначала – безопасность, а потом должна быть нормальная кампания, выборы – не идеальные, но свободные и честные. И вот после этих выборов, когда появятся люди, которые могут получить какой-то статус, всем понятно, что должен быть какой-то переходной период. И тогда, после выборов (я подчеркиваю – после нормальных выборов) можно получить элементы этого особого статуса, то что называется элементы особого самоуправления", – поделился мнением Климкин.

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"Россия в чем заинтересована? Чтобы легитимизировать тех, кто там есть. Поэтому она хочет особый статус [Донбасса] без каких-либо условий в результате фейковых "выборов". Мы говорим – сначала выборы с нами, с доступом СМИ, с доступом политических партий. Конечно, в них должны участвовать временно перемещенные лица – это их земля тоже. Все будет организовано, как сегодня президент Зеленский сказал, после вывода войск, а потом уже – элементы особого статуса. И в этом заключается "формула Штайнмайера", – подчеркнул экс-министр.

Он напомнил, что сначала должны пройти реальные выборы на Донбассе под международным и украинским контролем, а потом только можно будет вводить особые элементы внутренней безопасности, например, особую полицию.

"В этом смысл "формулы Штайнмайера". Это не очень простая штука. Надеюсь, что я на пальцах объяснил. Кстати, если вы услышите Россию, то они имеют ввиду совсем не ту "формулу Штайнмайера", которую предлагал Штайнмайер. Штайнмайер – это одна идея, а российская идея – давайте просто сделаем фарс вместо выборов, договоримся или не договоримся, кто выиграет, поставим этих людей, а потом элементы особого статуса и потом мы легитемизируем непосредственно оккупацию Донбасса. Вот на пальцах очень коротка смысл "формулы Штайнмайера", – подытожил Климкин.

Новости "Сегодня" сообщали, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил: решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске.

Также напомним, ранее Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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