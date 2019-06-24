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Климкин оценил шансы России вернуться в ПАСЕ

24 июня, 10:12

Министр также объяснил, в чем главная проблема в истории с попытками вернуть россиян в Совет Европы

Фото: Сегодня

Сегодня в Страсбурге открывается "решающая" сессия ПАСЕ и у России серьезные шансы на возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он объяснил, в чем главная проблема в истории с попытками вернуть российскую делегацию в Совет Европы.

"Шансы значительные. Многие из европейских стран, таким образом, хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия. Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом – от того, что там (в Совете Европы – ред.) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", – сказал Климкин.

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Отметим, что украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. Одним из основных аргументов европейцев является то, что Россию хотят удержать в Совете Европы якобы из-за заботы о гражданах РФ: если страна выходит из СЕ, то она больше не обязана выполнять требования Европейской конвенция о защите прав человека (хоть Москва и так не спешила их выполнять).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Россия выдвинула условия по возвращению в ПАСЕ. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации.

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Тег Россия, Климкин, ПАСЕ

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Интерфакс-Украина

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