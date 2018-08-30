Климкин: Одними юридическими методами провокации РФ в Азовском море не остановить

Сегодня, 17:23

Вопрос о ситуации в Азовском море будет подниматься на сентябрьской Генассамблее ООН, сообщил глава МИД

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с российскими провокациями в Азовском море невозможно решить только юридически.

"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и вооруженным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", – рассказал министр.

По его словам, украинская сторона регулярно информирует международных партнеров о состоянии дел в Азовском море. Климкин также рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос ситуации а Азовском море.

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"Россия пытается использовать то, что у нее есть – вооруженный потенциал использовать, нарушая любые договоренности", – отметил министр.

Напомним, эксперты рассказали, что российскую стратегию "ползучей аннексии" Азовского моря нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.

Ранее в США сделали заявление по действиям России в Азовском мореВ Госдепе призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.
мид, азовское море, Климкин, провокации

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Источник:

Интерфакс-Украина

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