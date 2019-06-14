Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США

"Пусть успокоятся", – написал Климкин в соцсетях

Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что будет назначен послом Украины в США.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", – написал Климкин на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что после ухода с должности главы МИД Климкин станет послом Украины в США.

Ранее Зеленский инициировал отставку Климкинаи представил кандидата на его место. Президент внес представление на назначение на этот пост Вадима Пристайко. Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.

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