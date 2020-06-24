Климкин: Осень может быть очень опасной, Путин будет поднимать ставки

Осенью есть большая вероятность, что Украина может столкнуться с новой эскалацией. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия может усилить попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране и не исключен военный вариант. Об этом идет речь в нашей статье "Парад победобесия: готовится ли Путин к новой войне".

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По его словам, хозяин Кремля проигрывает по нескольким фронтам – падение нефти, "непонятка" с выборами в США, не удалось "под шумок" избавиться от санкций во время пандемии.

"Во-первых, Путин может начать эскалацию от бессилия, поскольку время для него уплывает. Он внимательно смотрит на ход предвыборной кампании в США и видит неопределенность. Во-вторых, он очень надеялся хотя бы на смягчение санкций, а в идеале – их отмены из-за своей аргументации вокруг коронакризиса. Но и ЕС, и США четко сказали, что эти санкции никак не влияют на способность России бороться с коронавирусом. Собственно, так оно и есть. Они не имеют никакого отношения ни к медицинскому оборудованию, ни к медикаментам. В-третьих, в результате перезагрузки от одной путинской модели, которую я до сих пор называю гибридной автократией, к другой, российская бюрократия и местные власти будут намного жестче контролироваться. Проблема не только в перезагрузке Путина, как президента России, а в перезагрузке коллективного Путина, то есть российских элит и той части россиян, которые его поддерживают. Ну и плюс цены на нефть, падающие рейтинги и то, что россияне увидели, что на самом деле центральная власть мало чем помогла и не хочет делиться деньгами от "жирных" лет", – рассказал Климкин.

Дипломат уверен, что следующие 6-9 месяцев могут быть опасными в плане военной, гибридной эскалации и попыток дестабилизировать Украину. По его мнению, это может быть лето, это 100% может быть осень.

"Осень, я считаю, может быть очень опасной, подвязанной под выборы и под то, что осенью мы будем гораздо жестче чувствовать экономические последствия коронакризиса по всем существующим экономическим прогнозам. Путин будет поднимать ставки, играть минимум на дестабилизацию, возможно объединенную с военной эскалацией или последовательностью провокаций", – добавил экс-глава МИДА Украины.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

А вот вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что сейчас нет угрозы полномасштабной войны. По его мнению, Украина достаточно окрепла, чтобы бояться продвижения российских войск вглубь страны.

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Смотрите также наше интервью с экс-советником президента РФ Андреем Илларионовым, в котором он рассказал о переговорах по Донбассу, почему Украина должна сама сопротивляться российской агрессии и многое другое:

Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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