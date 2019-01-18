Климкин отреагировал на решение Путина пустить наблюдателей в Керченский пролив

Мониторинг судоходства должен осуществляться настоящими международными организациями, которым можно верить, считает министр

Фото: AFP

Климкин отреагировал на решение Путина пустить наблюдателей в Керченский пролив https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1cb/db7/5c41cbdb753e9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1cb/db7/5c41cbdb753e9.jpg 2019-01-18T14:59:58+02:00 Политика Мониторинг судоходства должен осуществляться настоящими международными организациями, которым можно верить, считает министр

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует мониторинговую миссию в Керченском проливе из французских и немецких экспертов, на которую согласился президент РФ Владимир Путин, однако рассчитывает, что это будет полноценный международный контроль. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

По его словам, он уже обсуждал данный вопрос с главой МИД Германии Гайко Маасом, и подчеркнул важность не позволить России манипулировать данным вопросом.

"Это уже обсуждалось. Это идея, которая возникла вместе. И идея заключается в том, чтобы был международный контроль, не российский контроль, а международный контроль в Керченском проливе. Это возможность специалистов, которые бы независимо смотрели на то, что делает Россия, которые бы прекрасно понимали, что нужно исходить из принципов международного права. Что никакого российского представление о каких-то границах там нет, и принципы, которые должны быть реализованы в отношении пролива и относительно Азовского моря – это свобода судоходства по международному праву и по конвенции по морскому праву. Эта опция, конечно, обсуждалась, но я сказал Гайко, что он не должен позволить России этим манипулировать", – заявил глава МИД Украины.

В то же время министр настаивает, что там должен быть полноценный международный контроль, а не мониторинг ради мониторинга – речь должна идти о настоящих международных организациях или партнерах Украины, которым можно доверять.

"Это не значит, что один немецкий специалист там будет находиться, и вроде он будет иметь разрешение на допуск к какой-то информации, а Россия будет говорить: вот видите – мы такие открытые, мы такие прозрачные. Мы это все проговаривали. Мы не дадим России манипулировать этим. Это должен быть настоящий международный контроль", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Гайко Маасом заявил, что Путин согласился пустить западных экспертов в Керченский пролив. По его словам, российский лидер согласился на соответствующую просьбу от канцлера Германии Ангелы Меркель. Речь идет о французских и немецких специалистах.

Отметим, что после акта агрессии россиян в конце ноября с нападением на украинские корабли, началось неоднократное блокирование судоходства через Керченский пролив. Пройти через него было нельзя (либо затруднено) не только украинским судам, но и иностранным, образовывались огромные очереди в море. Так, 10 января стало известно о закрытии Керченского пролива для судов.

В свою очередь ранее сам Путин заявлял, что Россия не мешает украинским кораблям в Керченском проливе. Хозяин Кремля также объяснил, что и Крымский мост не помеха для судоходства.

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