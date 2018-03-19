Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму

В Украине накануне не раз грозились принять меры против организаторов незаконных выборов

Украина передала Евросоюзу список лиц, которые причастны к проведению незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом заявил в комментарии LB.ua политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

По его словам, это сделал министр иностранных дел Павел Климкин – он передал перечень причастных к выборам главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", – сказал Макеев.

Он отметил, что интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

Также говоря о лицах, причастных к российским выборам в Крыму, глава государства попросил Запад усилить санкции и против России.