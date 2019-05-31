Климкин попросит депутатов ВР проголосовать за его отставку

Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую, – Климкин

Фото: Twitter

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке, при этом, заверил о готовности оставаться в политике.

"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – написал он на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнил, что давно решил подать в отставку и написал заявление заранее, подал его сразу после инаугурации.

"Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести до общества и реализовать вместе с командой", – написал Климкин.

Напомним, сам Климкин еще 17 мая объявил об отставке. Министр записал соответствующее видеообращение, в котором назвал такое решение "правильным по-человечески" и "правильным с точки зрения нормальной политической культуры". Также он дал понять, что не собирается исчезать с политического небосклона Украины и рассказал о планах.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поблагодарил Климкина за отличное сотрудничество и надеется, что он отправиться на заслуженный отдых.

Отметим, что сегодня в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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