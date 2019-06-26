Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Если ПАСЕ подтвердит полномочия россиян в Ассамблее, то ее представителям нечего делать в Украине, считает министр

Фото: Сегодня

Если Парламентская ассамблея Совета Европы утвердит полномочия российской делегации в ПАСЕ, то Верховная Рада должна отозвать приглашение представителей этой организации наблюдать за выборами в украинский парламент. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

Он напомнил, что перед президентскими выборами Киев отказался пускать российских наблюдателей в Украине от ОБСЕ.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ … Доверия к этой Ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право", – написал Климкин.

Как известно, 25 июня Украина и Грузия оспорили полномочия РФ в Ассамблее. Однако сегодня Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал утвердить права России, но в то же время выдвинул ряд требований к России, в частности и по Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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