Климкин предупредил поляков о последствиях преследования историка Куприяновича

По словам министра, такая ситуация стала возможной в связи с принятием в Польше новой редакции закона об Институте национальной памяти

В Польше началось уголовное производство относительно представителя украинской общины, историка Григория Куприяновича, выступившего с речью в июле в польском селе Сагринь на открытии памятника украинцам-жертвам подразделения Армии Крайовой. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Люблинский воевода господин Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагринь (Польша) на открытии памятника местным украинским селянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой. "Виной" Г.Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он "имел смелость" сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать", – написал он.

По словам министра, такая ситуация стала возможной в связи с принятием в Польше новой редакции закона об Институте национальной памяти (так называемого "Антибандеровского закона"), который вызвал критику в Украине, США и Израиле.

"Некоторые аналитики выражали надежду, что учитывая его чисто пропагандистский характер и юридическую несостоятельность, отредактированный закон на практике никогда применяться не будет. Однако, как видим, прошло всего несколько месяцев, а мы уже имеем прецедент его применения. И это не может не вызывать глубокой тревоги", – отметил Климкин.

По мнению министра, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги.

"Именно такие единичные прецеденты, которые случаются где-то в регионах, а к тому же направлены против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию", – отметил глава МИД.

Климкин считает, что польское общество должно решительно реагировать на любые подобные спекуляции.

Павел Климкин также процитировал слова из речи Куприяновича, за которую его собираются судить: "Надо надеяться, что тяжелое прошлое перестанет быть препятствием в построении хороших отношений между польским и украинским народами, между Польшей и Украиной. Конечно, ни одно преступление, приносящее смерть невинных жертв, не может быть оправдано, независимо от того, являются ли жертвами украинцы или поляки, или лица другой национальности. Каждый имеет право на память, поскольку она строит нашу идентичность, историческую преемственность... Однако, сохраняя память о невинных жертвах, которые покоятся в земле, мы должны научиться прощать, ведь это наш христианский долг".

Ранее Киев уже призвал Варшаву прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

Как известно, президент Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся интересов Украины.