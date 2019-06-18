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Климкин прокомментировал приезд в Украину нового "посла" США

18 июня, 16:35

Ранее Тейлор работал в Украине и заложил новое посольство в Киеве, а на стене держал фото Майдана

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua.

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал возвращение в Киев бывшего американского посла, а теперь временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Об этом он написал в Twitter.

"Добрый друг Украины Уильям Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию (посольство США в Украине) возглавляет действительно мудрый и активный человек", – написал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня в Киев прибыл новый представитель США в Украине. Сам он четко дал понять, что будет поддерживать территориальную целостность Украины и намерен налаживать сотрудничество между странами.

Американские дипломаты напомнили, что Тейлор уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Госдепа по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США. Читайте подробней, что известно о новом старом после США в Украине.

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Тег США, дипломат, тейлор, Климкин

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