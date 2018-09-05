Климкин рассказал, что думает о поездке Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Визит президента РФ на свадьбу Кнайсль вызвал волну негодования и в Украине, и за рубежом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает большой ошибкой приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль российского лидера Владимира Путина, который подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Об этом он сказал, отвечая на вопросы австрийских журналистов, передает "Пряфмой".

Он не стал выражать свое лично мнение по этому поводу и ответил дипломатично.

"Как министр иностранных дел, я должен оставаться политкорректным. Поэтому я скажу, что это, по моему мнению, было достаточно большой ошибкой", – сказал Климкин.

Министр отметил перед австрийскими журналистами, что в Украине "катастрофически" восприняли поездку Путина на свадьбу, а многие не могли понять, почему он получил приглашение.

"Это – вопрос доверия", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее сама глава МИД Австрии объяснила приглашение Путина на свою свадьбу. По ее словам, это случилось спонтанно, и даже была уверена, что российский президент не приедет. Кнайсль также рассказала, зачем поклонилась российскому президенту и ответила на критику.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц сделал четкое заявление по визиту Путина. Он отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога.