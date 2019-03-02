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Климкин рассказал, как должен выглядеть мониторинг ситуации в районе Черного и Азовского морей

Сегодня, 01:45

Министр иностранных дел отметил, что он должен состоять из мониторинга из космоса, морского мониторинга и мониторинга с воздуха

Фото: AFP
Климкин рассказал, как должен выглядеть мониторинг ситуации в районе Черного и Азовского морей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg Политика Министр иностранных дел отметил, что он должен состоять из мониторинга из космоса, морского мониторинга и мониторинга с воздуха

Мониторинг ситуации в районе Черного и Азовского морей должен состоять из мониторинга из космоса, морского мониторинга и мониторинга с воздуха. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

"У нас была встреча с министрами иностранных дел ЕС – группой "друзей Украины", и я поделился с нашими друзьями простой идеей о постоянной миссии по наблюдению. У меня даже было хорошее название для этого – "Black Sea Mom ("Мамочка Черного Моря"- англ.)" – миссия по наблюдению за Черным морем. Она не должно быть там все время. Это должна быть разумная комбинация мониторинга из космоса, морского мониторинга и мониторинга с воздуха. Это могли бы сочетать очень эффективно, понимая, что происходит", – сказал Климкин.

Он отметил, что такой мониторинг значительно помог бы отслеживать ситуации, когда, например, суда заходят в Черное море, отключая датчики GPS и пытаются перебросить свой груз на другие суда, идущие после этого в Крым.

"Вам не нужно много для этого. Вам нужны только технические возможности и политическая воля, чтобы начать делать это. Давайте будем настаивать на этой идее. Это должно быть постоянным. Мы все понимаем, как это сделать. Это очень простой мандат. Есть некоторые страны ЕС, например, очень осторожно, которые думают об этой идее. Но это может быть настолько эффективно, насколько это возможно, потому что если вы предоставите всю информацию о российских проверках в режиме реального времени, это станет дополнительным рычагом для них", - отметил министр.

Напомним, Климкин рассказал о кибератаках на МИД Украины. По его словам, компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд.

Ранее в Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами. В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС.

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Тег Черное море, азовское море, Климкин

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УНН

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