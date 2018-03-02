Климкин рассказал, как Украина и Польша могут разрешить исторические споры

Сегодня, 13:05

Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

России выгодно обострение исторических споров между Польшей и Украиной, идею спекуляций на истории польским националистам могли подсунуть российские спецслужбы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в статье "Украина и Польша: испытание историей", опубликованной на портале Zbruc.eu.

"Неужели не понятно, что от эскалации исторических споров не может выиграть ни Польша, ни Украина, пользу от этого может получить только одна сторона – Россия. Именно это заставляет меня предполагать, что идею спекуляций на польско-украинской истории польским националистам подсунул не кто иной, как российские спецслужбы. Если вспомнить об их влиянии на Brexit, вмешательство в выборы в США, референдумы в Голландии и Каталонии, то такие подозрения выглядят вполне логичными", – пишет министр.

По его словам, Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев.

"Пока же она сознательно демонстрирует определенно однобокое видение: украинскую сторону противостояния рисует исключительно черными красками, а польскую представляет как "белую и пушистую"... К сожалению, недавно принятый в Варшаве закон "О внесении изменений в Закон об институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов" стал ярким примером однобокого, черно-белого подхода к истории", – добавил Павел Климкин.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Польша, Украина, Климкин

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