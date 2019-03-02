Климкин рассказал о кибератаках на МИД Украины

Компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд

Фото: Getty Images

Климкин рассказал о кибератаках на МИД Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/21b/8f8/5c621b8f809cf.jpg 2019-03-02T01:12:00+02:00 Политика Компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд

За последние две недели компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, Украина будет обсуждать с партнерами российское влияние и российские попытки влиять на украинские выборы – не только президентские, но парламентские и местные.

"Мы говорим о киберугрозах. Могу сказать, что за последние две недели компьютерная сеть МИД имеет атаку каждые 40 секунд. Каждые 40 секунд пытаются ворваться в нашу компьютерную сеть. Можете представить, что делается в отношении других органов власти", – заявил министр.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма. Часть бюллетеней портят сами избиратели – в шутку или умышленно.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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