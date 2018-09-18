Климкин рассказал о массовых кибератаках на Вселенский Патриархат и экзархов

Вчера, 23:43

Министр встретился с экзархами его Святейшества Вселенского Патриарха

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

На Вселенский Патриархат и экзархов недавно начали осуществляться массированные кибератаки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого!", – отметил глава МИД.

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Как рассказывал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, Украина может получить томос в октябре. Кроме того, он разъяснил сам процесс обретения Украиной автокефалии.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

В свою очередь у Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви. В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы и пристально наблюдают за ситуацией.
Климкин, автокефалия, кибератака, Павел Климкин, томос, вселенский патриарх

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Источник:

"Сегодня"

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