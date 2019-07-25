Климкин рассказал, от чего зависит вступление Украины в ЕС

Климкин отметил, что даже в НАТО нет единства относительно членства Украины

Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что от динамики евроинтеграционных стремлений Украины в следующие три-пять лет будет зависеть, станет ли страна частью Европейского Союза.

"Есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, поскольку ЕС становится все более сложным, евроскептичным, скептичным к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем ли мы туда вообще или нет", – сказал министр.

Климкин отметил, что в Альянсе нет единства относительно членства Украины.

"Даже если мы достигнем стандартов НАТО в сфере безопасности и обороны, скажем, что у нас стабильная демократия и верховенство права, у нас все равно будет отношение ряда европейских стран, которые будут оглядываться на Россию, например. Поэтому сегодня мы должны сказать честно – в НАТО нет консенсуса относительно нашего членства", – добавил Климкин.

Но при этом дипломат отметил, что у Украины есть шанс стать частью Альянса раньше, чем через 15 лет.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

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