Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Getty Images

Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg 2019-02-17T22:29:00+02:00 Политика Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию.

Об этом он написал в Facebook.

"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности имею много мыслей. В целом оптимистичных, но кое-где, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", – заметил Климкин.

Вместе с тем, по его наблюдениям, "хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может, – с Россией нужно что-то делать".

"А с комфортной наблюдательной позиции это точно не сделаешь", - добавил глава МИД.

По словам Климкина, окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет.

"Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех. А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов по вопросам безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", – считает глава МИД.

По его убеждению, трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность.

"И все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена", – резюмировал Климкин.

Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 15 по 17 февраля. В мероприятии принимал участие президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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