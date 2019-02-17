Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию

Сегодня, 22:29

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Getty Images
Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg Политика Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию.

Об этом он написал в Facebook.

"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности имею много мыслей. В целом оптимистичных, но кое-где, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", – заметил Климкин.

Вместе с тем, по его наблюдениям, "хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может, – с Россией нужно что-то делать".

"А с комфортной наблюдательной позиции это точно не сделаешь", - добавил глава МИД.

По словам Климкина, окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет.

"Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех. А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов по вопросам безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", – считает глава МИД.

По его убеждению, трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность.

"И все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена", – резюмировал Климкин.

Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 15 по 17 февраля. В мероприятии принимал участие президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Климкин, МИД Украины, агрессия России, мюнхенская конференция

Вы сейчас просматриваете новость " Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Мы – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто

Сегодня, 01:08

По словам президента, это является залогом и символом демократии

Порошенко рассказал, сколько украинских военных погибло за время российской агрессии

Вчера, 23:33

По словам Порошенко, конфликт на Донбассе не является замороженным

Украина выбирает президента: кандидаты посетили конференцию по безопасности в Мюнхене

Вчера, 23:11

Международным партнерам пытались донести свое видение пути Украины после выборов

Конференция по безопасности: с чем приехали в Германию мировые лидеры

Вчера, 22:26

Как дискуссии мировых лидеров скажутся на будущем Украины

Порошенко обсудил с вице-президентом США вопросы новых санкций против РФ

Вчера, 22:04

Порошенко и Пенс обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Евросоюза

США продолжат поддерживать Украину в Генассамблее ООН и других международных организациях – Порошенко

Вчера, 21:03

По его словам, без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

После отдыха в Крыму – в украинскую тюрьму

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

Отец Зеленского рассказал правду о сыне

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Сегодня, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов