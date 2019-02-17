Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мыслями после участия в Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что мировое сообщество пока не знает, как остановить Россию.
Об этом он написал в Facebook.
"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности имею много мыслей. В целом оптимистичных, но кое-где, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", – заметил Климкин.
Вместе с тем, по его наблюдениям, "хорошая новость заключается в том, что все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может, – с Россией нужно что-то делать".
"А с комфортной наблюдательной позиции это точно не сделаешь", - добавил глава МИД.
По словам Климкина, окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет.
"Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех. А пока безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов по вопросам безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым", – считает глава МИД.
По его убеждению, трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность.
"И все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главный вывод нынешнего Мюнхена", – резюмировал Климкин.
Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 15 по 17 февраля. В мероприятии принимал участие президент Петр Порошенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.
Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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