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Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает формулу Штайнмайера по Донбассу "маразмом" и "выполнением российской логики".

"Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) — это не „зрада" и не победа, это — маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывать — это просто маразм. Это просто выполнение логики русской. И давайте закрепим, что будет какая-то русская логика особого статуса", — сказал Климкин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам Украина должна четко очертить свою позицию и требования.

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"Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе — вот наши требования: 1,2,3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования … Или мы будем как страусы смотреть и говорить, нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина", — сказал Климкин.

Также политик подчеркнул, что референдум на Донбассе — это "вообще плохая идея. Все последние референдумы закончились плохо".

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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