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Климкин сделал четкое заявление по двойному гражданству с Россией

Сегодня, 14:29

Министр призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что никакого двойного гражданства с Российской Федерацией как страной-агрессором в Украине быть не может. Об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

По словам Климкина, к нему поступило много вопросов относительно решения РФ упростить процедуру предоставления российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

"Мне говорят: господин Павел, Вы же последовательно выступаете за двойное гражданство, а что будет в этом случае? И я хочу еще раз подчеркнуть, четко говорю, что никакого двойного гражданства со страной-агрессором быть не может", – заявил Климкин.

"Вот как уйдут из Донбасса и уйдут из Крыма, тогда будут другие дискуссии, а пока мы говорим о двойном гражданстве с другими странами, но никак не с Россией", - подчеркнул Климкин.

"Мы говорим о двойном гражданстве с теми странами, которые являются цивилизованными и выполняют принципы международного права, а не являются последовательными нарушителями международного права", - сказал министр.

Павел Климкин призвал жителей временно оккупированных районов Донбасса не поддаваться на манипуляции РФ и не получать российские паспорта.

"Я хочу обратиться к украинским гражданам, страдающим на оккупированных территориях – не ведитесь на эти российские манипуляции. У вас отняли настоящее, этими действиями РФ у вас отнимает будущее – не ведитесь. Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства", – подчеркнул он.

По словам Климкина, РФ делает это сознательно, чтобы манипулировать гражданами Украины и использовать их в своей политике, которое заключается в дестабилизации ситуации в Украине.

"Никаких других целей у РФ в этом смысле нет", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Донбасс, Климкин, паспорт, двойное гражданство

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Источник:

УНИАН

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