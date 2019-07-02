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Климкин идет в "политический отпуск": стало известно, кто временно возглавит МИД

2 июля, 10:44

Сам министр рассказал, с какого числа уже будет в отпуске, и назвал имя временного преемника

Фото: REUTERS/Eva Plevier
Фото: REUTERS/Eva Plevier.

Министр иностранных дел Павел Климкин уходит в "политический отпуск", а его обязанности временно будет исполнять заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Об этом он сказал в комментарии "Українським новинам".

Он пояснил, что для ухода в отпуск формально нужна подпись премьер-министра, но сам глава МИДа уже определился с датой.

"Я еще пока что не в отпуске. Дальше будет Елена Зеркаль временно исполняющей обязанности (главы МИД – ред.). Я надеюсь, что пойду (в отпуск) со среды (3 июля). Просто нужно закончить некоторые дела", – сказал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер-министр Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск. "Пусть обратится (президент Владимир Зеленский – ред.) к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу". Глава правительства добавил, что после этого с подачи главы государства готов назначить первого заместителя министра иностранных дел, который бы исполнял обязанности главы ведомства.

Отметим, скандал между президентом и министром разгорелся на днях после того, как Климкин не сообщив главе государства, направил ноту России относительно военнопленных моряков. Зеленский "отчитал" Верховную Раду и Климкина. Глава государства возмущен, что за его спиной велся "диалог" с Россией по морякам.

В свою очередь сам Климкин ответил на эмоциональную критику Зеленского. Министр иностранных дел Украины объяснил, почему он не посоветовался с президентом, прежде чем ответить на ноту МИД РФ.


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Тег МИД, отпуск, Климкин, Зеркаль

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