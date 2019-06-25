Климкин: Украина отзывает посла при Совете Европы

Климкин поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что "они выложились по полной"

Фото: Facebook

Украина отзывает посла при Совете Европы для консультаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя разрешение российской делегации вернуться в ПАСЕ.

"... отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже, но доточим вместе", – написал Климкин в своем фейсбуке.

Он также поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и добавил, что "они выложились по полной".

"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", – написал министр.

По его словам, куда сложнее, собственно, с Советом Европы.

"... это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", – резюмировал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

В то же время стало известно, что сегодня в ПАСЕ были оспорены полномочия российской делегации. Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения. Согласно правилам организации, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 депутатов из пяти стран. Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий россиян и европейские парламентарии рассмотрят его в ближайшее время. Если и этот доклад не поддержат, тогда РФ окончательно сохранит свои права в ПАСЕ в полном объеме.

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