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Климкин: Украинские дипломаты работают над новой волной санкций против России

27 апреля, 02:44

Россия пытается использовать украинских военнопленных как "разменную монету"

Фото: Getty Images

Украинские дипломаты работают над новой волной санкций против России. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных санкций против России: секторальных и экономических", – отметил он.

Климкин добавил, что Россия пытается использовать украинских военнопленных как "разменную монету".

"Мы задействуем все юридические инструменты, чтобы им помочь, в частности Международный трибунал ООН по морскому праву, который рассмотрит этот вопрос 11-12 мая", – отметил он.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ввести целевые санкции против Москвы из-за указа президента РФ Владимира Путина, который позволяет жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. С таким призывом Ельченко выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю Антониу Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Россия, моряки, Украина, санкции, Климкин

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