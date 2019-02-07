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Климкин в США встретился с советником Трампа: стало известно, о чем говорили

Сегодня, 10:45

Глава МИД Украины провел ряд встреч с иностранными министрами и американскими чиновниками

Климкин и Болтон в Вашингтоне
Климкин и Болтон в Вашингтоне. Фото: Twitter
Климкин в США встретился с советником Трампа: стало известно, о чем говорили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bef/d34/5c5befd34a216.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bef/d34/5c5befd34a216.jpg Политика Глава МИД Украины провел ряд встреч с иностранными министрами и американскими чиновниками

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Глава украинского МИДа в Америке принимает участие в ежегодном международном мероприятии по противодействию угрозе "Исламского государства", сообщает посольство Украины в США.

Во время работы министерской конференции Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

Кроме того, состоялась и встреча с Болтоном, с которым он обсудил вопросы развития безопасности сотрудничества Украина – США.

"Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным. Обсуждали региональную безопасность, российское вмешательство и ожидание свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу общую приверженность утверждению процветающей Украины, единой, свободной и мирной", – написал Болтон в Twitter.

Напомним, как заявлял во время визита в Киев в августе прошлого года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы.

На днях глава украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал и ситуацию между США и Россией по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Климкин заявил, что выйдя из ракетного договора, РФ начала гонку вооружений, но Украина ответит достойно.

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Тег США, встреча, Климкин, Болтон

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