Климкин в США встретился с советником Трампа: стало известно, о чем говорили
Глава МИД Украины провел ряд встреч с иностранными министрами и американскими чиновниками
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Глава украинского МИДа в Америке принимает участие в ежегодном международном мероприятии по противодействию угрозе "Исламского государства", сообщает посольство Украины в США.
Во время работы министерской конференции Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
Кроме того, состоялась и встреча с Болтоном, с которым он обсудил вопросы развития безопасности сотрудничества Украина – США.
"Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным. Обсуждали региональную безопасность, российское вмешательство и ожидание свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу общую приверженность утверждению процветающей Украины, единой, свободной и мирной", – написал Болтон в Twitter.
Напомним, как заявлял во время визита в Киев в августе прошлого года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы.
На днях глава украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал и ситуацию между США и Россией по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Климкин заявил, что выйдя из ракетного договора, РФ начала гонку вооружений, но Украина ответит достойно.
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