Климкин высказался о двойном гражданстве с Россией
Министр иностранных дел отметил, что выступает за двойное гражданство для украинцев
Украина должна позволить иметь двойное гражданство всем гражданам, но не с Россией. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я за то, чтобы мы ввели двойное гражданство. Но двойное гражданство со страной-агрессором должно быть при любых условиях исключено. Когда Россия вернет оккупирован Донбасс и Крым, возможно, мы к этому вернемся", – сказал Климкин.
Но, по его словам, до того момента – никаких возможностей для двойного гражданства с РФ нет. При этом, по словам Климкина, для двойного гражданства в Верховной Раде должно быть политическое решение.
"О двойном гражданстве, например, нашего парламента в Верховной Раде, это должно быть политическое решение. Эта проблема будет обсуждаться", - отметил министр.
Он сказал также, что свою точку зрения относительно того, какую "я не хочу сейчас выкладывать, чтобы не давить на других".
"Но хочу подчеркнуть – я за двойное гражданство, за то, чтобы были четкие критерии в этом двойного гражданства, за то, чтобы украинцы, которые имеют сегодня двойное гражданство с Канадой, США, могли спокойно приезжать к нам и работать", – добавил он.
Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тысяч граждан Украины.
В то же время, согласно данным миграционной службы, за последние пять лет наша страна предоставила гражданство Украины почти 84 тыс. иностранцам.
Ранее мы писали, что разыскиваемый в России экс-банкир станет гражданином Украины. Алексей Алякин был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере после банкротства банка "Пушкино".
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