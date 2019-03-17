Климкин выступил за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

По словам министра, нужно прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство

Фото: AFP

Климкин выступил за введение двойного гражданства для украинской диаспоры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-03-17T01:25:00+02:00 Политика По словам министра, нужно прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство

Министр иностранных дел Павел Климкин выступил за идею введения двойного гражданства для представителей украинской диаспоры, передает "Украинское радио".

"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю", – заявил Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина должна прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство.

"Конечно, мы должны к этому идти. Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру", – резюмировал он.

Ранее Климкин отметил, что выступает за двойное гражданство для украинцев. По его словам, Украина должна позволить иметь двойное гражданство всем гражданам, но не с Россией.

Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тысяч граждан Украины.

В то же время, согласно данным миграционной службы, за последние пять лет наша страна предоставила гражданство Украины почти 84 тыс. иностранцам.

Ранее мы писали, что разыскиваемый в России экс-банкир станет гражданином Украины. Алексей Алякин был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере после банкротства банка "Пушкино".

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