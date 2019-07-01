Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск"

Пришло время строить настоящую политическую команду, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого недавно раскритиковал президент Владимир Зеленский, уходит "в политический отпуск".

Об этом он заявил в своем видео обращении, опубликованном в Facebook.

"Мы все говорим в один голос, требуя у России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, всех политических заключенных, всех заложников. Но в то же время понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, делать вид, что они совершили какие-то преступления, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна заплатить миллиарды", - подчеркнул Климкин.

Министр заявил, что внутренние дискуссии в Украине относительно освобождения украинских моряков и политзаключенных должны усиливать позиции Украины и ослаблять позиции России.

"Поэтому независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск, поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - подчеркнул Климкин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. О

Такое решение Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе от украинской стороны.

Напомним, что на брифинге 27 июня Зеленский довольно эмоционально раскритиковал министра Климкина за то, что вынужден узнавать о внешнеполитических действиях Украины из интернета.

В то же время президент не может и сменить главу МИД – несмотря на заявление Климкина об отставке и положительном решении комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардепы дважды не смогли отправить его в отставку.

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