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Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск"

1 июля, 16:30

Пришло время строить настоящую политическую команду, заявил глава МИД


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого недавно раскритиковал президент Владимир Зеленский, уходит "в политический отпуск".

Об этом он заявил в своем видео обращении, опубликованном в Facebook.

"Мы все говорим в один голос, требуя у России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, всех политических заключенных, всех заложников. Но в то же время понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, делать вид, что они совершили какие-то преступления, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна заплатить миллиарды", - подчеркнул Климкин.

Министр заявил, что внутренние дискуссии в Украине относительно освобождения украинских моряков и политзаключенных должны усиливать позиции Украины и ослаблять позиции России.

"Поэтому независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск, поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - подчеркнул Климкин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. О

Такое решение Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе от украинской стороны.

Напомним, что на брифинге 27 июня Зеленский довольно эмоционально раскритиковал министра Климкина за то, что вынужден узнавать о внешнеполитических действиях Украины из интернета.

В то же время президент не может и сменить главу МИД – несмотря на заявление Климкина об отставке и положительном решении комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардепы дважды не смогли отправить его в отставку.


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Тег МИД, Климкин, Павел Климкин

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