Климкин заявил, что Волкер снова приедет в Украину

Киев рассчитывает на активизацию переговоров в "нормандском формате"

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

Климкин заявил, что Волкер снова приедет в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/abd/f65/5c6abdf65183a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/abd/f65/5c6abdf65183a.jpg 2019-02-18T16:18:00+02:00 Политика Киев рассчитывает на активизацию переговоров в «нормандском формате»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на следующей неделе приедет в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств – членов ЕС.

По его словам, американский дипломат готов и ко встрече с российской стороной по обсуждению урегулирования ситуации на Донбассе. Глава МИД Украины считает, что на "нормандской встрече" должны подниматься три главных вопроса: освобождение пленных украинских моряков, свобода судоходства в Керченском проливе и в азовско-черноморской акватории, и ситуацию на Донбассе.

"Я с Куртом встречался позавчера. Он будет на следующей неделе снова в Украине. Он готов встречаться. Я сказал моему немецкому коллеге (Хайко Маасу. – Ред.), я готов встречаться в "нормандском формате". Важно, чтобы встреча была реальной. Россия не хочет даже говорить, что она обсуждает эти темы, но Курт (Волкер) надеется, что встреча в ближайшее время состоится. В каком формате и когда, он пока сказать не может. Но для того, чтобы она состоялась, нужно, чтобы Россия хотела реально говорить. Сейчас Россия ждет выборов ... То есть, они сознательно ждут до тех пор, когда они, как надеются, увидят что-то другое. Я считаю, что все это зря – в любой политической реальности в Украине пророссийской реальности больше не будет", – сказал Климкин.

Недавно Волкер называл цель России в войне против Украины. Он считает, что своей военной агрессией Москва пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль. Однако перед цивилизованным миром стоит цель – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул дипломат.

Также американский дипломат пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. Американский дипломат отмечал, что Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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