Климкин заявил о разрыве 48 договоров с Россией

Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было прекращено действие 48 договоров, заключенных с Россией.

Климкин также сообщил, что в ближайшем будущем будет разорван договор О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

"Мы за последнее время убили 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", – заявил Климкин.

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Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.