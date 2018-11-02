Климпуш-Цинцадзе о санкциях: Россия настроена на продолжение войны с Украиной

Введением санкций против Украины Москва показала, что не настроена на урегулирование конфликта с Киевом для установления мира на Донбассе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Кремль послал четкий сигнал – война с Украиной продолжается, и мир не интересует.

"Для нас это четкий сигнал того, что Российская Федерация не собирается вести какую-то реальную работу по приближению к миру. Это четкий сигнал того, что Кремль продолжает войну. Продолжает войну гибридным способом. Если это можно сделать списком санкционным в отношении украинцев, они это делают, если это можно сделать информационной атакой, они это делают, если это можно сделать кибератакой, они это делают, кроме того, что они ежедневно продолжают убивать с оккупированных территорий наших сограждан. Поэтому это демонстрация Россией продолжения настроенности на войну", – сказал Климпуш-Цинцадзе.

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Вице-премьер также оказалась в "черном списке" Кремля и призывает не воспринимать его всерьез.

"Более того, я считаю, что нам не стоит такое серьезное внимание уделять этому списку, который вброшен гибридно для того, чтобы мы сейчас выясняли, кто больше друг или враг Российской Федерации", – добавила она.

Напомним, 1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал специальное постановление об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний. Под ограничительные меры попали украинские политики и чиновники; общественные деятели и журналисты; олигархи, бизнесмены и их ближайшее окружение. Читайте подробней, какие политики и компании попали в санкционный список Кремля.

В Кремле в свою очередь назвали причину санкций против Украины и условия их отмены. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что таким образом Москва добивается от Киева нормализации отношений между странами и готова отменить ограничительные меры, если то же самое сделает Украина.

В то же время в Украине высмеяли потуги Кремля подкинуть проблем украинским политикам и чиновникам, которые считают за честь находиться "в компании достойных людей" в санкционном списке Кремля. Читайте больше, как в Украине отреагировали политики и эксперты.