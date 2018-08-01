Климпуш-Цинцадзе резко ответила Орбану по вступлению Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе резко отреагировала на скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не видит перспектив Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Об этом она написала в Facebook.

Она посоветовала венгерскому премьеру вспомнить, как когда-то Венгрия после десятилетия советской оккупации вступала в НАТО и ЕС при полной поддержке демократических стран, чего сейчас добивается и Украина.

"Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как такое государство, которое в опасности, если вокруг него нет зон столкновения. Вот здесь лишь хочется заметить, что при той новой политике, о которой говорит Орбан, не выглядит нереалистично, что когда-то такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не столь далеком прошлом. Но господин премьер-министр об этом почему-то забывает. Так же, как он забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО. Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "к нулю", – написала Климпуш-Цинцадзе.

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Вице-премьер отметила, что украинские военные защищают от Путина не только Украину, но и ту же Венгрию, которая не видит угрозы от Москвы и ищет с ней компромиссы. Она пообещала, что Украина не допустит новой катастрофы из-за России по разделу мира.

Напомним, в середине июля прошел саммит НАТО, в котором принимала участие и Украина. Итоговая декларация саммита, которую подписали все 29 стран-членов Альянса, оказалась для Украины более чем успешной. Документ НАТО не только признал перспективу членства Украины, ссылаясь на решение Бухарестского саммита, но и призвал Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию. Правда, наш аспирантский статус ни в одном из 79 пунктов декларации упоминания так и не нашел.

Стоит отметить, что ранее, еще зимой, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.