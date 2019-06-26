Климпуш-Цинцадзе: Сторонников России в ПАСЕ нужно свозить на Донбасс

В Ассамблее у Москвы достаточно союзников, но им нужно показать, что натворила Россия в Украине

Фото: twitter.com/PACE.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе уже говорила, что Россия не сделала ни одного шага к полноценному диалогу и деэскалации, а теперь считает, что нужно открыть глаза и европейским политикам и показать сущность агрессора, которые поддерживают РФ в парламентской ассамблее Совета Европы.

Она считает, что сторонники РФ должны своими глазами увидеть последствия "русского мира" в Украине.

"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс. Но надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 24 на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

В то же время в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий россиян и европейские парламентарии рассмотрят его сегодня. Если и этот доклад не поддержат, тогда РФ окончательно сохранит свои права в ПАСЕ в полном объеме.

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